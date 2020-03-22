أسعار صرف العملات مقابل الشيكل 22/3/2020-الدولار ينخفض

تواصل أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 22/3/2020، انخفاضها بعد أن عانت من ارتفاع في الأسواق المحلية في فلسطين، على خلفية انتشار "فيروس كورونا" المستجد.

وكانت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص، قد عانت من الارتفاع حتى وصل سعر الصرف للدولار مقابل الشيكل أول مرة 3.88.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 22/3/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.7400 دولار/ شيكل

5.2454 دينار / شيكل

4.0018 يورو/ شيكل

0.7080 دولار / دينار

1.0700 يورو/ دينار

بیع

3.8200 دولار/ شيكل

5.3919 دينار / شيكل

4.2095 يورو/ شيكل

0.7130 دولار / دينار

1.1100 يورو/ دينار