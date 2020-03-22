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إغلاق المطاعم والمقاهي وتعطيــــل صلاة الجمعـــة

وزارة الصحة تعلن إصابة أول حالتين بفيروس كورنا في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 01:02 - 22 مارس 2020
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أعلنت وزارة الصحة في غزة إصابة مواطنين اثنين عائدين من باكستان يوم الخميس الماضي بفيروس كورونا.

وأعلن وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش في تصريح مقتضب "إن الحالتان كانتا بين المحجورين ولم يدخلا القطاع"، مشددًا على أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل قطاع غزة.

وأكد أبو الريش إلى أن اكتشاف الحالتين بين المحجورين يؤكد صحة وأهمية العزل الاجباري التي قامت بها وزارة الصحة، مؤكدًا أنه تم عزل الحالتين بمستشفى رفح الميداني.

وأضاف: "نوصي جمهورنا الكريم بالحد من الحركة واتباع حركات الوقاية والسلامة، وإغلاق صالات المطاعم والمقاهي والصالات وتعطيل صلوات الجمعة حتى اشعار آخر واتخاذ كافة الإجراءات التي نقوم بها لحماية وضمان سلامة للمواطنين".

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