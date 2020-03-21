ترامب وكيم يتفقان على قهر فيروس كورونا

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، رسالةً إلى الزعيم كيم جونغ أون، أعرب فيها عن رغبته في التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الانباء الكورية "إن الرئيس الأمريكي أعجب بالجهود التي بذلها الزعيم كيم جونغ أون للدفاع عن شعبه من التهديد الخطير للوباء."

ولم تذكر الوكالة الرسمية متى تسلم الزعيم الكوري الشمالي الرسالة.

وجاء الإعلان عن الرسالة إثر تجربة صاروخية نفذتها كوريا الشمالية اليوم السبت، حيث ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن مصادر عسكرية،، أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى على البحر الشرقي من مقاطعة بيونغان الشمالية.

إلى ذلك، اعتبر دونالد ترامب أن الانتصار على فيروس كورونا أمر يمكن تحقيقه بشكل أسرع مما تقوله توقعات كثيرة، مشيرا إلى أن سلطات بلاده تتخذ إجراءات غير مسبوقة في هذا السياق.