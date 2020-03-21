ما حقيقة سجود شاب سعودي لفتاة أمام أحد مسجد في جدة؟!

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، صوراً مثيرة لشابٍ يسجد أمام فتاة بالقرب من أحد المساجد في السعودية.

وتصدر هاشتاغ "#شخص_يسجد_لفتاة" "تويتر" في السعودية بعد تداول صور توثق قيام شاب بالسجود لفتاة أمام أحد المساجد في المملكة، مما أثارة موجة من الغضب.

وأظهرت الصور التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شاب في العشرينات من العمر يصلي امام فتاة تبدو كأنها سعودية.

ويظهر نفس الشاب في الصورة الثانية وهو ساجد أمام الفتاة في المنطقة المخصصة لخلع الأحذية أمام أحد المساجد، الذي قال مغردون إنه في مدينة جدة.

وأثارت الصور جدلا واسعا، ودشن رواد موقع "تويتر" وسم #شخص_يسجد_لفتاه الذي تصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في المملكة خلالة فترة وجيزة.

وطالب المغردون بسرعة القبض على الشاب والفتاة، مؤكدين أن ما أقدما عليه مخالفا للدين والتقاليد الاجتماعية.

بينما أشار بعض المغردين أن الشاب لم يكن يسجد للفتاة وإنما كان يصلي، فوقفت الفتاة أمامه، معتقدين أنها مصابة بالجنون، غير أن آخرين استغربوا التحليل الاخير للصورة، قائلين "إذا لم يكن يصلي للفتاة فلماذا لم يصلِ داخل المسجد..".

ولم يتسن التأكد من صحة الصور أو مكان إلتقاطها.







