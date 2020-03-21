اول مناورة في العالم.. الحرس الثوري يجري مناورة لمواجهة فيروس كورونا

كشف قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي اليوم السبت، النقاب عن إجراء أول مناورة برية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) في سبع محافظات إيرانية.

وأوضح سلامي في مؤتمر صحفي أن المناورات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا من فصيلة المناورات الحقيقة التي ستواجه فيروس كورونا، لافتاً إلى أنَّ الحرس الثوري من اللحظة الأولى وضع جميع امكانياته ومستشفياته تحت تصرف الجهات المسؤولة.

وأشار إلى أن الحرس الثوري وسع خدماته في مجال الصحة والعلاج ليعمل كمكمل للشبكة العلاجية في البلاد، لاسيما بعد تفشي فيروس كورونا.

وأعلن عن زيادة عدد الأسرة في المستشفيات المخصصة للمصابين بفيروس كورونا التابعة للحرس الثوري، مضيفا أن عدد الأسرة المخصصة في مستشفى "بقية الله" ارتفع من 350 ليصل إلى 750 سريرا، فيما ارتفع عدد الأسرة في قسم العناية المركزة بهذه المستشفى إلى 30 سريرا.

كما أشار إلى توزيع ما يزيد عن 200 ألف رزمة صحية وغذائية معبئة، للمتضررين جراء تفشي فيروس كورونا على مستوى المحافظات، معربا عن أمله في توسيع مظلة هذه الخدمات.

يشار إلى انَّ حصيلة فيروس كورونا في إيراني وصلت إلى حوالي 20610 إصابة بالفيروس بينها 1556 وفاة.