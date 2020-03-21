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تسجيل إصابة جديدة

ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في فلسطين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 20:24 - 21 مارس 2020
فندق أنجل الذي تحول الى مكان حجر المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم فندق أنجل الذي تحول الى مكان حجر المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم
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أعلنت المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لفتاة عشرينية من قرية شقبا غرب مدينة رام الله.

 واوضح ملحم في بيان صحفي أن الفتاة  قدمت من تركيا يوم السبت الماضي عبر معبر الكرامة حيث كانت خاضعة للحجر المنزلي قبل أن تظهر العينات التي أخضعت للفحص اليوم إصابتها بالفيروس.

واشار إلى أنه سيتم نقل المصابة الى مركز الحجر الصحي في مستشفى هوغو تشافيز في ترمسعيا.

 ويرتفع بذلك تعداد الإصابات منذ ظهور المرض في فلسطين إلى "53"  إصابة أعلن عن تعافي "17" منهم في بيت لحم أمس.

كما أظهرت العينات التي خضعت للفحص اليوم وعددها "6 " وجميعها من مشتبه بإصابتهم في بيت لحم بأنها سلبية أي غير حاملة للفيروس.

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