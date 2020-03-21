الزواج في زمن كورونا.. تعقيم جهاز عروس على الطريقة المصرية!

الزواج في زمن فيروس كورونا أصبح محفوفاً بالمخاطر على أكثر من صعيد بدءً من يوم الاحتفال الذي يشهد اكتظاظاً كبيراً إلى نقل جهاز العروس الذي قد يحوي فيروس كون أكثر من جهة تشرف عليه من اهل العروس وأهل العريس، لكن قرية مصرية وجدت حلاً للفرح في زمن فيروس كورونا.

وشهدت قرية بهبشين المصرية حادثا أثار موجة من التعليقات وردود الأفعال الساخرة حيث عقمت مجموعة شبان جهاز عروس وسيدات حملن الفرش من منزل والدها إلى منزل العريس.

وفوجئت مجموعة من شباب قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، أثناء قيامهم بعملية تعقيم وتطهير القرية باستخدام أحد المواتير والكلور ضد فيروس كورونا، بمرور فرش عروس، عبارة عن الأجهزة والأدوات المنزلية، أثناء نقله من منزل العروس إلى منزل الزوجية.

وعند مرور الفرش قام الشبان برش تلك الأجهزة والأدوات بذات الشارع الذي ينفذون فيه المبادرة، بالإضافة إلى تعقيم السيدات التي حملت الفرش، في مشهد جرى تصويره بالفيديو وتم تداوله على نطاق واسع بين رواد مصريين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من حالة السخرية التي انتابت مواقع التواصل الاجتماعي إلا أنَّ بعض الاطباء على صفحات التواصل الاجتماعي أشادوا بالفكرة كون أن جهاز العروس قد يحوي بعض الفيروسات.