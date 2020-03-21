الداخلية: قرار بإغلاق صالات الأفراح ومنع الحفلات واغلاق الأسواق

قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم السبت، إغلاق كافة صالات الأفراح والأسواق الشعبية الاسبوعية ومنع أي حفلات في الشوارع حتى 27 مارس.

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء السبت، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وجاء التحديث كالتالي:

▪ نطمئن أبناء شعبنا أنه لم يتم تسجيل أي إصابة حتى الآن داخل قطاع غزة بفيروس "كورونا" ونجدد العهد مع بعد إخفاء أي معلومة أو التستر على أي حالة.

▪ سنضعكم دائماً في صورة المستجدات المتعلقة بالمرض والإجراءات الاستباقية للوقاية منه.

▪ نؤكد أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة التي يمكن أخذ المعلومات منها بشأن فيروس كورونا.

▪ غدا ستتخذ إجراءات جديدة على المعابر وفق أعلى درجات الأمن والسلامة.

▪ السلع الأساسية كافة متوفرة في قطاع غزة ونتابع السوق أولاً بأول.

▪ مراكز الحجر الصحي كافة متوفر فيها كل الإمكانيات والمستلزمات.

▪ 2100 شخص يقبعون في الحجر المنزلي ونطالبهم باتباع تعليمات وزارة الصحة.

▪ تم إجراء 92 فحصا مخبريا لعينات سحبت من عائدين من الخارج وكانت النتائج سلبية مما يؤكد خلو قطاع غزة من فايروس كورونا.

▪ إنهاء الحجر المنزلي لـ 637 شخصاً بعد انقضاء مدة حجرهم.

▪ تابعت الطواقم الطبية الحالة الصحية لــ 1271 مستضافاً داخل 20 مركزاً للحجر الصحي مصنفة وفقاً لتاريخ دخولهم اليها ولا يسمح بمغادرتها او إضافة اخرين اليها حتى انقضاء فترة الحجر الصحي.

▪ قدمت الطواقم الطبية خدماتها السريرية لــ 378 حالة في الحجر الصحي بمركز مسقط قيزان النجار , ومركز مسقط جباليا , وفندق الامل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني , وفندق الكومودور ومنتجع بلو بيتش , بالإضافة الى 24 حالة تخصصية في مستشفى الرنتيسي التخصصي ومجمع الشفاء الطبي ضمن إجراءات عزل خاصة.

▪ نطالب برفع الحصار عن قطاع غزة وتوفير المسلتزمات الطبية.

▪ ما وصل من المعابر أمس من ايرز 80 مواطنا ادخلوا للحجر الصحي ولم يدخل أحد من معبر رفح أو حاجز إيرز اليوم.

▪ الداخلية تواصل فرض اجراءتها في 19 مركزا مخصصا للحجر الصحي.

▪ قررت وزارة الداخلية إغلاق كافة صالات الأفراح والأسواق الشعبية الاسبوعية ومنع أي حفلات في الشوارع حتى 27 مارس، سيتم تقييم الحالة ووفقا لذلك سيتم تجديد القرارات.