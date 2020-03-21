العمل الجماهيري للجهاد يواصل حملة "وطهر بيتي" ويبدأ بتعقيم الشوارع والأسواق

بدأت لجنة العمل الجماهيري في حركة الجهاد الإسلامي، المرحلة الثانية من حملة (وطهر بيتي) التي أطلقتها قبل عشرة أيام، بهدف تعقيم مساجد ومرافق ومؤسسات قطاع غزة.

وشملت المرحلة الجديدة تعقيم الشوارع والمفترقات، وتقديم الدعم لمراكز الحجر الصحي المنتشرة بمحافظات القطاع.

وقامت لجنة العمل الجماهيري بتعقيم المحلات التجارية والمطاعم والصيدليات والعيادات بمحافظات قطاع غزة، انطلاقا من مفترق دولة بحي الزيتون، ومن ثم قامت بتعقيم سوق البسطات بحي الشجاعية.

كما قام فريق العمل الجماهيري بتوزيع المياه المعدنية على عدد من مراكز الحجر الصحي في مختلف محافظات القطاع.

واستجابت حملة (وطهر بيتي) لمطالب عدد من المؤسسات المدنية والشعبية والحكومية، وقامت بعملية تعقيم للمقرات الخاصة بهم.

وأكد مسئول العمل الجماهيري بحركة الجهاد الأستاذ محمد الحرازين أن الحملة مستمرة، وستتوسع أكثر خلال الأيام المقبلة، وستتطور حسب الحاجة.