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لجنة التحقيق في حريق النصيرات تكشف قصورا من البلدية و الدفاع المدني

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:32 - 21 مارس 2020
حريق حريق
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كشف وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة التحقيق بحادث حريق النصيرات محمد النحال أن التحقيقات في ملابسات الحريق أوضحت وجود قصور من البلدية والدفاع المدني في منح التراخيص والجولات الميدانية.

و أوضح النحال في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم السبت للاعلان عن نتائج التحقيق أن خسائر الحريق كانت 22 شهيداً، 59 جريحاً، 30 محلاً، 40 بسطة، 18 مركبة

و لفت الى أنه خلال التحقيق تم الوقوف على مسبات حادث النصيرات و مراجعة إجراءات السلامة والأمن، مشيراً الى أن الصهريج المتسبب بالحريق صنع على أساس أن يكون ثابت وليس متحرك، و أن محطة المشهراوي للصهاريج لم تراعي إجراءات السلامة حول الصهريج.

و وفقاً للنحال، فقد كشف الحريق عن نقص المعدات اللازمة للدفاع المدني للقيام بمهامه اللازمة عن اتساع رقعتها.

و اتخذت اللجنة وفقاً للنحال عدة توصيات منها، اغلاق مخبز البنا في النصيرات بشكل نهائي، و احالة ادارته للجهات القضائية، و غلاق محطة المشهراوي لصهاريج الغاز، و احالة ادارتها للقضاء.

كما أوصت باغلاق كافة محطات بيع الغاز الغير مرخصة، و اعفاء رئيس بلدية النصيرات من مهامه و تحويله للقضاء، و حل المجلس البلدة و تشكيل مجلس جديد.

كما أوصت لجنة التحقيق بتشكيل لجنة شرعية لتحديد حقوق الشهداء و الجرحى و المتضررين من الحريق.

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