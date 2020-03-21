لجنة التحقيق في حريق النصيرات تكشف قصورا من البلدية و الدفاع المدني

كشف وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة التحقيق بحادث حريق النصيرات محمد النحال أن التحقيقات في ملابسات الحريق أوضحت وجود قصور من البلدية والدفاع المدني في منح التراخيص والجولات الميدانية.

و أوضح النحال في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم السبت للاعلان عن نتائج التحقيق أن خسائر الحريق كانت 22 شهيداً، 59 جريحاً، 30 محلاً، 40 بسطة، 18 مركبة

و لفت الى أنه خلال التحقيق تم الوقوف على مسبات حادث النصيرات و مراجعة إجراءات السلامة والأمن، مشيراً الى أن الصهريج المتسبب بالحريق صنع على أساس أن يكون ثابت وليس متحرك، و أن محطة المشهراوي للصهاريج لم تراعي إجراءات السلامة حول الصهريج.

و وفقاً للنحال، فقد كشف الحريق عن نقص المعدات اللازمة للدفاع المدني للقيام بمهامه اللازمة عن اتساع رقعتها.

و اتخذت اللجنة وفقاً للنحال عدة توصيات منها، اغلاق مخبز البنا في النصيرات بشكل نهائي، و احالة ادارته للجهات القضائية، و غلاق محطة المشهراوي لصهاريج الغاز، و احالة ادارتها للقضاء.

كما أوصت باغلاق كافة محطات بيع الغاز الغير مرخصة، و اعفاء رئيس بلدية النصيرات من مهامه و تحويله للقضاء، و حل المجلس البلدة و تشكيل مجلس جديد.

كما أوصت لجنة التحقيق بتشكيل لجنة شرعية لتحديد حقوق الشهداء و الجرحى و المتضررين من الحريق.