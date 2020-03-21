يديعوت: صراع صلاحيات بين وزارتي الصحة والحرب في مواجهة "كورونا"

يشتكى مسؤولون كبار في وزارة الصحة، من محاولة هيمنة ضباط جيش الاحتلال على الوزارة في مواجهة وباء كورونا دون أي خبرة ودراية في المجال. وفق ما أوره موقع يديعوت أحرنوت العبري.

ويشهد الكيان الصهيوني حرب صلاحيات ما بين وزارتي الصحة والأمن، بينما تشتكي وزارة الصحة وزارة الأمن تدعي أنها الجهة الوحيدة القادرة على إدارة هذا الملف الخطير في أحكام الطوارئ.

ويقول الجيش: "لدينا القوة والطواقم بالاشتراك والتعاون مع وزارة الصحة نستطيع التغلب على الوباء، نحن لا ننتظر وزارة الصحة أو وزارات أخرى ، نحن نعمل من واقع نظرة مستقبلية وليس لحظية ما سيجري الآن وغداً".

ويضيف: حتى اللحظة نتحرك مع وزارة الصحة ، لكن المهمات في مواجهة الفيروس وتداعياته تحتاج خبرات وقدرات الجيش".

وردت وزارة الصحة "الإسرائيلية": "نعم.. الجيش يقدم خدمات ومساعدة تتعلق بالميدان، لكن الوزارة تدير كل العملية والجيش يريد إدارة أقسام ومنظومات لا يملك خبرة عنها ولا يستطيع إدارتها.

وهاجمت في تصريحها، بأن الجيش عاجز عن مواجهة التداعيات داخل الجيش وطلب مساعدة الوزارة، متسائلة: فكيف يستطيع الآن قيادة المهمة في مواجهة وباء كورونا؟.