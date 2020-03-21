مفوضية الأمم المتحدة: لا يوجد إصابات بكورونا بين اللاجئين في لبنان

أكدت مسؤولة العلاقات الخارجية بالمفوضية ليزا أبو خالد، عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) بين اللاجئين في لبنان.

و قالت أبو خالد في بيان صادر عنها، "إلى الآن لم نسجل أي إصابة بين اللاجئين بفيروس كورونا المستجد"​​​.

وأضافت أنه على الرغم من ذلك، شددت المفوضية تدابيرها الوقائية وإجراءات الاستجابة لمراعاة صحة اللاجئين والعاملين بالمجال الإنساني في أنحاء البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 187 حالة، بعد تسجيل 24 إصابة جديدة.