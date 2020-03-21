الصحة العالمية: تأخر انتشار كورونا بغزة يعطي فرصة افضل للاستعداد لمواجهته

أعلن مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، عبد الناصر صبح، أن المنظمة بصدد توفير المستلزمات الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا في قطاع غزة.

وقال صبح، اليوم السبت: "نحن بصدد توفير أجهزة تنفس صناعي وأسرّة عناية مركزة لدعم القطاع الصحي في استعداده لمواجهة كورونا".

و أشار الى أن تأخر الإصابة بالمرض يعطينا فرصة لاستعداد أفضل في مواجهته بالقطاع الذي لا يزال خاليا من أي إصابات.

وارتفعت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية إلى 52 إصابة، تعافت من 17 حالة حتى الآن، في ظل إجراءات مشددة لعدم توسع بقعة انتشار الفيروس.

وفي قطاع غزة لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس حتى اللحظة، وسط إجراءات حجر لجميع المسافرين القادمين إلى القطاع خلال الفترة الماضية، والعديد من الإجراءات الاحتياطية للوقاية.