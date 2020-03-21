ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الصحة العالمية: تأخر انتشار كورونا بغزة يعطي فرصة افضل للاستعداد لمواجهته

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:25 - 21 مارس 2020
صالونات الحلاقة إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا (1).JPG صالونات الحلاقة إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا (1).JPG
جوال
مشاركة

أعلن مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، عبد الناصر صبح، أن المنظمة بصدد توفير المستلزمات الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا في قطاع غزة.

وقال صبح، اليوم السبت: "نحن بصدد توفير أجهزة تنفس صناعي وأسرّة عناية مركزة لدعم القطاع الصحي في استعداده لمواجهة كورونا".

و أشار الى أن تأخر الإصابة بالمرض يعطينا فرصة لاستعداد أفضل في مواجهته بالقطاع الذي لا يزال خاليا من أي إصابات.

وارتفعت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية إلى 52 إصابة، تعافت من 17 حالة حتى الآن، في ظل إجراءات مشددة لعدم توسع بقعة انتشار الفيروس.

وفي قطاع غزة لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس حتى اللحظة، وسط إجراءات حجر لجميع المسافرين القادمين إلى القطاع خلال الفترة الماضية، والعديد من الإجراءات الاحتياطية للوقاية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات