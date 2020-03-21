الأوقاف بغزة تقلّص مدة الانتظار بين الإقامة والأذان

وزارة الأوقاف والشئون الدينية في قطاع غزة تصدر قرارًا يقضي بتقليص مدة الإنتظار بين الأذان والإقامة بحيث تصبح المدة 10 دقائق في جميع الصلوات، على أن يطبق اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، ابتداءً من صلاة الظهر وسيبقى العمل به حتى إشعار آخر.

أعلنت وازرة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة قرارًا يقضي بتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة بحيث تصبح المدة 10 دقائق في جميع الصلوات، وإيقاف الدروس والمحاضرات داخل المسجد.

وقال الناطق باسم الوزارة د. عادل الهور لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، إن القرار جاء في سياق مجموعة من التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها في ظل الأوضاع الراهنة، وتحسبًا من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الهور أن القرار سيتم تطبيقه من يوم غدٍ الأحد، وحتى إشعار آخر، مبينًا أن الوزارة عقدت عدة لقاءات من بينها اجتماع مع العلماء والفقهاء واجتماع مع اللجنة الإدارية ولجنة الطوارئ لتدارس الأوضاع الراهنة.

وأشار إلى وجود توجه في الوزارة من أجل تقنين الفترة التي يتواجد فيها المصلي داخل المسجد، وبدأت الوزارة ذلك بإجراءات التعقيم وارشاد المرضى وصغار السن المناعة، بأن لا يقتربوا من المساجد وعدم حضور صلوات الجماعة.

وأضاف: "ضمن إجراءات الوزارة كذلك تم التوصية بإغلاق مصليات النساء، وتم ذلك فعليًا، كل ذلك في سبيل تقليل فترة مكوث الناس في المسجد".

وفيما يخص الإجراءات المستقبلية نوّه الهور إلى أن الوزارة تدرس عن كثب كل ما يخص صلاة الجمعة وصلوات الجماعة بشكل عام، ووفقًا للوضع الميداني يتم تحديد نوع القرار المتخذ.

وارتفعت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية إلى 52 إصابة، تعافت من 17 حالة حتى الآن، في ظل إجراءات مشددة لعدم توسع بقعة انتشار الفيروس.

وفي قطاع غزة لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس حتى اللحظة، وسط إجراءات حجر لجميع المسافرين القادمين إلى القطاع خلال الفترة الماضية، والعديد من الإجراءات الاحتياطية للوقاية.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي، أطلقت حملة واسعة لتعقيم وتنظيف مساجد قطاع غزة، تحت اسم "وطهر بيتي"، وذلك في سياق بث الطمأنينة في نفوس المواطنين، والتقليل من المخاوف التي سببها انتشار مرض كورونا في العالم.

وبدأت الحركة حملتها من مساجد مدينة غزة انطلاقا من المسجد العمري الكبير، وانتقلت إلى مساجد شمال القطاع، على أن تُنفذ الحملة في باقي المحافظات.