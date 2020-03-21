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مصر تعلن عن اجراءات احترازية أخرى للتصدي لانتشار فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:55 - 21 مارس 2020
كورونا في مصر كورونا في مصر
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أعلن ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية في مصر أن وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية المصرية قررت اغلاق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة في جميع فنادق محافظتي القاهرة والجيزة أمام الزائرين من غير النزلاء.

وأوضح فوزي أن المطاعم الرئيسية والنوادي الصحية للفنادق ستظل مفتوحة أمام نزلائها فقط لحين خروج آخر نزيل، وذلك استمرارا في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه الإجراءات بعد قرار مجلس الوزراء غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.

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