عزل 6 آلاف شخص في روسيا تواصلوا مع مصابي فيروس كورونا

أعلنت روسيا، اليوم السبت، عزل ستة آلاف شخص كانوا على اتصال مع المصابين بفيروس كورونا في موسكو.

وقالت ائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية أناستاسيا راكوفا: "بالنسبة لـ 131 مريضاً، قمنا بعزل 6 آلاف كانوا على اتصال شخصي معهم". ووفقًا لها، فإن مثل هذه الإجراءات تتيح لسلطات المدينة كسب الوقت الكافي وضمان إعادة هيكلة البنية التحتية للعاصمة، وخاصة الطبية.

وأفادت مصادر إعلامية روسية عن تعافي 8 مواطنين روس من فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية موسكو.

في سياق آخر، أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم السبت، أن الهيئة أرسلت أجهزة للكشف عن فيروس كورونا إلى 13 دولة لإجراء الدراسات ومن المتوقع إرسالها إلى ثلاثة دول أخرى.

كما صرحت منظمة الصحة العالمية، عن ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.