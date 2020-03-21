الاحتلال يرضخ لمطالب الأسرى ويعقّم السجون

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسرى في سجون الاحتلال اتخذوا خطوات احتجاجية للضغط على إدارة مصلحة السجون من أجل تحقيق عدد من المطالب، من ضمنها إعادة اصناف سحبت من "الكنتينا"، وتعقيم السجون، وإدخال مواد تنظيف لغرف الأسرى.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إان الأسرى في سجني "النقب" و"نفحة" بدأوا بإرجاع وجبة الإفطار منذ الخميس الماضي، وتبع ذلك في كافة السجون أمس الجمعة.

وأوضح أبو بكر أن خطوات الأسرى الاحتجاجية، "أفضت إلى رضوخ إدارة سجون الاحتلال بتعقيم الساحات والأقسام".

وأضاف: "الاحتلال يعزل أربعة أسرى في سجن "مجدو" بعد مخالطتهم لأسير في معبر الرملة الذي خضع للتحقيق من قبل محقق، تبين إصابته بفيروس "كورونا"".

ولفت إلى أن النتيجة الأولية لفحص الأسرى المعزولين "سلبية" أي غير مصابين، ولكن سيبقون في العزل حتى يتم إجراء فحص آخر لهم نهاية الأسبوع الجاري.