قناة عبرية: وزارة الصحة "الاسرائيلية" لم تُجرِ الاستعدادات اللازمة لمواجهة كورونا

ذكرت قناة كان العبرية اليوم السبت بأن وزارة الصحة "الاسرائيلية" على ما يبدو لم تتخذ الاجراءات اللازمة للاستعداد للتعامل مع فيروس كورونا.

و نقلت القناة عن عن خبراء، قولهم: إن "الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمكافحة تفشي فيروس كورونا في إسرائيل"، معتبرين أنه خلال هذه الأيام سيتبيّن ما إذا كانت الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة لكبح جماح الوباء قد أفلحت في احتواء الموقف.

ووفقًا للقناة، فإن هناك صعوبات تواجه الطواقم الطبية، و منها النقص في الأعواد القطنية المستخدمة لاخذ العينات والتي تُعد ضرورية لإجراء الفحوص، مشيرة الى أن وزارة الصحة "الاسرائيلية" لم تُجرِ الاستعدادات اللازمة للتزود بما هو ضروري لإجراء الفحوص.

ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 833، بينهم حالة وفاة، و15 حالة خطيرة، بينما تم شفاء 18 مريضا. وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة "الإسرائيلية".