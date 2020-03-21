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الأمم المتحدة تحمل الاحتلال المسؤولية عن الوضع الصحي في الاراضي الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 15:01 - 21 مارس 2020
الامم المتحدة الامم المتحدة
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حملت الأمم المتحدة اليوم السبت، حكومة الاحتلال المسؤولية القانونية عن استفادة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من الخدمات الصحية الأساسية.

و قال مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في تقرير أعده حول انتشار فيروس "كورونا" المستجد في العالم عمومًا وفي الأراضي المحتلة خصوصًا: "إن حكومة الاحتلال تتحمل في المقدمة، ومن ثم الإدارة الفلسطينية، وحركة حماس، المسؤولية الدولية حول تقديم الخدمات الصحية المناسبة للسكان في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس والضفة الغربية وقطاع غزة".

و أعرب لينك عن قلقه العميق من تأثير الفيروس المحتمل على قطاع غزة، موضحاً أن النظام الصحي في غزة وصل إلى مرحلة الانهيار حتى قبل إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "جائحة".

كما داعا سلطات الاحتلال للابتعاد عن العنصرية ومعاداة الأجانب والتعصب، خاصةً خلال فترة انتشار الوباء.

و كانت وزيرة الصحة مي الكيلة أعلنت اليوم السبت21/3/2020 عن تسجيل 4 اصابات جديدة 3 منهم من رام الله، وإصابة واحدة من الخليل، ليرفع عدد المصابين لـ52 مصاباً تعافى منهم 17.

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