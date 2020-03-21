وزيرة الصحة تبحث الوضع الصحي في قطاع غزة

بحثت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، الوضع الصحي في قطاع غزة، والاستعدادات لمواجهة فيروس "كورونا".

جاء ذلك خلال لقائها مع وزيرة المرأة آمال حمد، ووزير الثقافة عاطف أبو سيف، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي.

وناقش الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب وزيرة الصحة، الوضع الصحي العام في قطاع غزة، والاجراءات المتخذة لحماية أهلنا من الفيروس، وتزويده بكافة الاحتياجات اللازمة، حسب توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية.

وقالت: "إنه حتى اليوم لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة".

وأضافت: "إن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجميع الشركاء تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس في المحافظات الشمالية، والتصدي لدخوله للمحافظات الجنوبية".