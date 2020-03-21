الصحة "الإسرائيلية": ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا

ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 833، بينهم حالة وفاة، و15 حالة خطيرة، بينما تم شفاء 18 مريضا. وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة "الإسرائيلية".

وأوضحت وزارة الصحة، أن المستشفيات تستقبل 274 مريضًا فيما يعالج 233 شخصًا في المنزل.

وأشارت إلى أن 84 مصابًا يتلقون العلاج في فندق تم تخصيصه للحجر الصحي لمصابي كورونا، مضيفة أن 255 حالة يتم دراسة ملفاتهم لتحويلهم إلى الأقسام المناسبة.

وأعلنت "إسرائيل"، مساء الخميس الماضي، عن وفاة أّول حالة مُصابة بفيروس "كورونا" في "إسرائيل|، بعد علاج استمرّ لنحو أسبوع،