لليوم الثالث على التوالي.. الصين لم تسجل أي اصابة بفيروس كورونا

كشفت الصين، أنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس" كورونا" المستجد (كوفيد-19) داخل الصين، مع تسجيل 41 إصابة جديدة لأشخاص عادوا إلى الصين من الخارج خلال الساعات 24 الأخيرة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت، إنه لليوم الثالث على التوالي، لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، أو أي مكان أخر داخل الصين، إلا أنها أوضحت أن مقاطعة هوبي شهدت سبع حالات وفاة جديدة بالفيروس.

وأضافت أنه تم تسجيل 41 حالة إصابة "وافدة" بين مسافرين عادوا من الخارج، وهو أكبر عدد يومي بين العائدين.

وأضافت لجنة الصحة الصينية أن 81008 أشخاص أصيبوا بفيروس "كورونا" في الصين توفي منهم 3255 شخصا وتم شفاء 71740 مصابا.​