"ايران" تُسجل 123 حالة وفاة وروحاني يتوقع تحسن الوضع خلال أسبوعين

توقع الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت 21/3/2020، تحسن الوضع الناجم عن انتشار فيروس "كورونا" في إيران خلال أسبوعين ، مشدداً على أن "التوجيهات الخاصة بالبقاء في المنازل وقيود السفر ستطبق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت اليوم عن وفاة 123 شخصا وإصابة 966 آخرين بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت كالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" نقلا عن روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة "كورونا": "الأعداء يتآمرون لتعطيل الإنتاج والنشاط الاقتصادي في إيران في المرحلة الحالية، سنواصل العمل والانتاج والنشاط الاقتصادي من دون توقف ضمن مراعاة البرتوكولات الصحية.

الوزارة، وخلال بيان لها إن الحصيلة الجديدة ترفع عدد المتوفين جراء فيروس كورونا إلى 1556، وعدد المصابين في مختلف أنحاء البلاد إلى 20610، مشيرة إلى أن 7635 شخصا تعافوا، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.