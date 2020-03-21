"إسرائيل"تُسجل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرفع العدد لـ833

أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم السبت 21/3/2020، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" لـ833 شخصا، بعد تسجيل 178 حالة إصابة جديدة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف ان إسرائيل "سجلت 178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 883 حالة".

وبينت الوزارة ان "15 من بين المصابين حالاتهم خطيرة و19 وصفت حالتهم بالمتوسطة".

وسجلت "اسرائيل" أمس أول حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" لرجل يبلغ من العمر 88 عاما كان يعاني أيضا من أمراض سابقة، مؤكدة أنه "تم إخضاع وزيري الداخلية أرييه درعي، والزراعة تساحي هنغبي، وعضوي الكنيست ألون شوستر، ورام بن باراك للحجر الصحي المنزلي".

وقررت إسرائيل، يوم الأربعاء الماضي، إغلاق معابرها البرية مع مصر والأردن في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، كما ألمحت القناة العبرية الـ"13"، بأنه من الممكن إقامة حكومة طوارئ في إسرائيل.