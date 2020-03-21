إدخال كميات كبيرة من أطقم فحص فيروس كورونا لقطاع غزة

سمحت قوات الاحتلال "الاسرائيلي " اليوم السبت 21/3/2020 ، بإدخال المئات من أطقم الفحص وتشخيص فيروس كورونا المستجد إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.

وذكرت قناة "كان" العبرية، أنه تم نقل مجموعة الكمامات وكفتات اليدين الطبية، تمهيدًا لوصولها للمراكز الصحية ومتشفيات القطاع، في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة بغزة، أمس الجمعة، خلو القطاع من فيروس كورونا، فيما تحتجز عشرات العائدين في مراكز الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وأعلنت وزيرة الصحة في الضفة مي كيلة، ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى 52 حالة، بعد تسجيل أربعة حالات جديدة اليوم.







