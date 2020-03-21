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جنين خالية من فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 12:38 - 21 مارس 2020
قوات امنية في الضفة قوات امنية في الضفة
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أكد مدير صحة محافظة جنين د. وسام صبيحات، اليوم السبت 21/3/2020، خلو المحافظة من أي إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح صبيحات، أن إجراء فحص مخبري لعدد من الحالات المشتبه بها، وجميعها كانت سلبية، أي غير مصابة.

ومن جانبه، أكد محافظ سلفيت عبدالله كميل، أنّ نتائج الفحص لـ46 حالة كانوا قد خالطوا رجل مصاب بفيروس كورونا في بلدة قراوة بني حسان، أظهرت خلوهم من الفيروس.

وأشار إلى أنه طبقت عليهم الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

وأعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في الضفة المحتلة، إلى 52 حالة، إذ تعافى منهم 17 حالة.

 

 

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