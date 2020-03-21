"السردين" يُغرق أسواق غزة!

قذف المنخفض الجوي اليوم السبت 21/3/2020 ، مئات الاطنان من سمك "السردين" قرب شواطئ قطاع غزة ، وسط حالة من الفرحة للصيادين نظراً للكميات الوفيرة ، التي جاءت نتيجة المنخفض الجوي الذي يسطر على القطاع منذ يومين.

كميات الاسماك التي ملئت الاسواق تزامنت مع الاغلاق المتواصل للأراضي الفلسطينية من "اسرائيل" ومن مصر ، في ظل الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء "الكورونا".

زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي أكد ان المنخفض الجوي والامواج العاتية قذفت بكميات كبيرة من اسماك "السردين" ، لتكون المنخفضات مصدر خير للصيادين في غزة.

وقال بكر لفلسطين اليوم ، ان سعر كيلو السردين قد يصل لـ12 شيقلاً في الاسواق الفلسطينية ، وخاصة بعد اصطياد كمية كبيرة من الاسماك .









