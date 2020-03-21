ملحم: معلومات متضاربة بشأن سلامة الأسرى والإعلان عن إجراءات احترازية جديدة غداً

اعلن ابراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة اليوم السبت 21/3/2020 ، ان رئيس الوزراء محمد اشتيه سيُلعن غداً عن اجراءات احترازية جديدة لتقليص مساحة انتشاره فيروس كورونا في مدن الضفة.

وقال ملحم ان الاسرى في خطر ، محملاً الاحتلال "الاسرائيلي" المسؤولية حال وقوع اي انتكاسة او إصابة في صفوف الاسرى بفيروس كورونا .

وبين ملحم ان هناك تضارب في المعلومات بشأن إصابة الأسرى داخل السجون ، مشيراً الى ان هناك العديد من الشواهد التي تُنقل من الاسرى بشأن اجراءات الاحتلال والتي تُشبه اجراءات الحجر الصحي ، بالإضافة الى واجراءات السجانين وكان ثمة شئ يحدث.

وشدد على انه لم يتم التأكد حتى اللحظة من وجود إصابات في صفوف الاسرى .

وأكد الى انه تم تسجيل 4 اصابات 3 من رام الله لطالبين وطالبة قادمين من بريطانيا ويسكنون في رام الله وتم نقلهم للمشفى، بالإضافة الى الطبيب الذي يعمل في مستشفى هداسا وهو من سكان الخليل ، لتكون الاصابات ارتفعت الى 52 اصابة 17 منها قد تعافت .