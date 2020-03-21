غدا ًذكرى الاسراء والمعراج.. "كورونا" تُلغي الإحتفالات وأدعية مستحبة في هذا اليوم

يحتفل العالم الاسلامي غدا بليلة الاسراء والمعراج 27 رجب- 22/3/2020 ، بطريقة مختلفة ليقتصر الاحتفال على الافراد ، وخاصة بعد اغلاق عدد من الدول الاسلامية لمساجدها ، والالتزام بطرق الوقاية .

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة اعلنت التزامها بقرار وقف كافة الفعاليات والمناسبات في المساجد كإجراء احترازي للوقاية من "فيروس كورونا" المستجد.

رمزي النواجحة مدير العلاقات العامة بوزارة الأوقاف بغزة أوضح في تصريحٍ لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوزارة مازالت تتخذ إجراءات وقائية بقرارات واضحة على مبدأ "لا ضرر ولا ضرار" من أجل حماية المواطنين.

ما هي ليلة الاسراء والمعراج

هي الرحلة العجيبة التي لها وقع في العقيدة الإسلامية، أما موعد حدوثها في ليلة 27 من رجب وتحديداً ما بين السنة الحادية عشرة إلى السنة الثانية عشرة، من البعثة النبوية وقبل الهجرة إلى المدينة المنورة،

وجاء ذكرها في القرآن الكريم وتحديداً في سورة الإسراء حيث قال تعالى:

(سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)

فضل الإسراء والمعراج

والإسراء والمعراج نقطة تحول في الإسلام، حيث جاءت بعد رجوع الرسول من الطائف مهموم النفس من عدم قبول الناس للدعوة، فمن خلال هذه الرحلة تُعرف مكانته صلوات الله عليه بداية الرحلة العجيبة من مكة إلى القدس ومن صلاته بالأنبياء حيث كان إماماً عليهم في المسجد الأقصى، ثم رقى للسماء وأعرج به للسماء السابعة ومن ثم لسدرة المنتهى والبيت المعمور، لتفرض الصلوات الخمس على المسلمين، كما أنه رحلة خاصة توضح مكانة محمد صلى الله عليه وسلم وإطلاعه على الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى.

كما أنها توضح أهمية القدس والمسجد الأقصى وأحقية المسلمين فيها، وأهمية المحافظة عليه والعمل على استعادته من اليهود الغاصبين.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

“اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلْنِي؟

إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي؟ أَوْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟،

إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي،

أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ،

مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطِكَ،

لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِكَ.”

وكان هذا دعاء الرسول، صلى الله عليه وسلم، قبل الإسراء والمعراج، بعدما ذهب إلى الطائف وكذبه أهلها.

وهناك ادعية أخرى مستحبة في ليلة الإسراء والمعراج

لم ترد عن رسولنا الكريم دعاء مستحب ليلة الإسراء والمعراج بل يمكن للمسلم الدعاء بأي دعاء آخر، وفيما يلي أدعية مختارة:

يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك..اللهم يا حي يا قيوم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد… يا رب يا رب يا رب…اسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي مليء أركان عرشك…يا مغيث اغثني ….. يا مغيث اغثني…..يا مغيث اغثني…اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، انت ثقتي ورجائي واجعل حسن ظني بك شفائي، اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقاً حلالاً يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني.

اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك ،بسم الله الرحمن الرحيم طريقي و الرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني.. اللهم يا مسهل الشديد و يا ملين الحديد و يا منجز الوعيد و يا من هو كل يوم في امر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ادفع ما لا أطيق ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.