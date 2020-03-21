توقعات بارتفاع مصابي فيروس كورونا في اليابان

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم السبت، عن إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد في الدولة، متوقعةً ارتفاع اعداد المصابين بالفيروس.

وذكرت الهيئة اليابانية، أنها سجلت 1016 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما تتوقع ارتفاع العدد إلى 1728، حال ضم 712 حالة جديدة من السفينة السياحية المصابة بالفيروس والتي رست طوكيو، الشهر الماضي.

وأعلنت الحكومة اليابانية، أمس الجمعة، أنها لن تمدد إغلاق المدارس بداية العام الدراسي في ابريل المقبل، في حين خفضت الحكومة من مكافحة انتشار فيروس كورونا، رغم توقعات ارتفاع اعداد المصابين.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت اليوم السبت، ارتفاع ضحايا كورونا لأكثر من 11 ألف، وإصابة 276 ألف في 138 دولة.