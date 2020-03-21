هل سيؤثر فيروس كورونا على إصدارات هواتف آبل الجديدة!

كشفت وكالة "بلومبيرغ" الامريكية في تقرير لها، ان انتشار فيروس كورونا المستجد لن يؤثر على شركة آبل العالمية على اصداراتها المقبلة التي كانت تخطط لإطلاقها هذا العام.

وذكرت الوكالة في تقريرًا لها، أن فيروس كورونا لن يؤثر على إصدارات الهواتف الذكية الآبل الامريكية، والمتوقعة في الخريف المقبل.

وأوضحت أنّ السبب في استمرار إطلاق الهواتف الجديدة، سيطرة الصين على تفشي الفيروس، مع احتمالية إعادة افتتاح المصانع التابع لشركة آبل أصبح وشكيًا.

وبحسب وزارة الصحة الصينية، أنها لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا على المستوى المحلي لليوم الثالث على التوالي، فيما أعلنت وزارة الصحة العالمية تجاوز عدد الوفيات لأكثر من 11 ألف، وإصابة أكثر من 276 ألف حول العالم.