6إصابات بفيروس كورونا في الجالية الفلسطينية بفرنسا

أعلن سفير دولة فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي اليوم السبت ،21/3/2020 عن إصابة 6 من أبناء الجالية الفلسطينية المقيمين في فرنسا بفيروس "كورونا".

وقال الهرفي ان 3 مصابين تماثلوا للشفاء.

ويشار الى ان عدد وفيات فيروس كورونا في فرنسا بلغ 264 شخصا (89 حالة وفاة إضافية في أقل من 24 ساعة)، وإصابة 9130 آخرين، 921 منهم في غرف الإنعاش، نصفهم عمره أقل من ستين عاما.

وتعيش فرنسا الخميس ثاني أيامها تحت الحجر الصحي الذي فرضته السلطات للحد من تفشي الوباء على أراضيها بعدما صارت ثالث بلد أوروبي متضرر بعد الجارتين إيطاليا وإسبانيا.