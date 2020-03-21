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وزيرة الصحة : تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرفع العدد لـ52 وتعافي 17

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:09 - 21 مارس 2020
فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا المستجد
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أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم السبت21/3/2020 عن تسجيل 4 اصابات جديدة 3 منهم من رام الله، وإصابة واحدة من الخليل، ليرفع عدد المصابين لـ52 مصاباً تعافى منهم 17.

 وقالت وزير الصحة خلال تصريحات اذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان هناك 37عينة تحت الفحص ستظهر النتائج قريبًا .

واعتبرت ان الخطر يتزايد مع وجود الفايروس في محافظات بيت لحم وطولكرم ورام الله ونابلس والخليل وسلفيت.

وأوضحت انه بالرغم من فرحتنا بالأمس بمعافاة 17 مصاباً من بيت لحم، الا ان الفرحة كانت لهم  ولكن هذا لا يعني ان الخطر قد زال بل ان الخطر مستمر ولا بد من وضع حد حتى الانتهاء من الوباء نهائياً .

وبينت ان معظم الحالات كانت من الخارج وهي من بولندا ومن باكستان ومن القاهرة والاردن وحالتين من فرنسا، وحالة  لطبيب من هداسا وهناك عامل من طولكم.

وشددت على ضرورة بقاء العائلات والمواطنين في منازلهم ، مشيرةً على ان معظم الحالات وصلتنا أما من مطار تل ابيب او الجسر ، ولابد ان نحد من وصولها لفلسطين .

 

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