لليوم الثالث على التوالي : لا إصابات محلية في الصين

لم تسجل الصين اليوم السبت ، ولليوم الثالث على التوالي، أي إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد، لكن السلطات الصحية أعلنت عن 41 إصابة إضافية "مستوردا" من الوافدين" وهو رقم قياسي ليوم واحد حتى الآن.

وقالت السلطات الصينية انه بلغ عدد الإصابات "المستوردة" من خارج الصين 269 ، وفرضت السلطات الصينية حجراً صحياً على كل الوافدين إلى الأراضي الصينية.

وبالمقارنة مع شباط/فبراير حين كانت الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد بالآلاف، تمت السيطرة عملياً على الوباء في الصين حيث ظهر المرض للمرة الأولى.

وسجلت الصين 81 ألف إصابة بالإجمال، لا يزال 6013 منهم مرضى، وفق السلطات الصحية.