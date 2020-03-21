صفارات الإنذار تدوي في الأردن!

دوت صفارات الانذارفي المملكة الاردنية اليوم السبت 21/3/2020 ، لبدء حظر تجول على مستوى البلاد في إجراء احترازي يقيد حركة 10 ملايين نسمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

الحكومة الأردنية أعلنت أمس الجمعة، انه تم إصدار قرار الدفاع رقم 2 لسنة 2020 الذي يقضي بحظر التجول في كل أنحاء البلاد ابتداء من اليوم السبت وحتى إشعار آخر، وإغلاق جميع المحلات التجارية بمختلف أشكالها على أن يعلن الثلاثاء أوقات محددة للأردنيين لقضاء حوائجهم الضرورية وفقا لآلية محددة.

وزارة الصحة الأردنية أعلنت يوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 69.