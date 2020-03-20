منظمة الصحة تقدم إرشادات لتقوية مناعة الجسم

قدم مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مجموعة من النصائح الذهبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وطالب غيبريسوس في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، الناس جميعًا للانتباج الجيد لتقوية الصحة الجسدية عبر تناول الغذاء الصحي وتجنب المشروبات الكحولية والسجائر والمشروبات الغنية بالكحول.

وأوضح أن الانتباه للصحة الجسدية يساهم في مكافحة الفيروس في حال اصبت به.

أهم نصيحة قدمها مدير منظمة الصحة العالمية هو ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا للراشدين وساعة للأطفال.

وأشار إلى أن ركوب الدراجات وبعض التمارين كالرقص واليوغا ستكون مفيدة لتنشيط خلايا الدم، وتجنبوا الجلوس في وضعية واحدة لمدة طويلة.

كما كشف غيبريسوس أن "التكلم مع أشخاص تعرفونهم وتثقون فيهم سيساعدكم على تجاوز هذه الأزمة اطمئنوا على عائلاتكم وأصدقائكم وجيرانكم".

ويواصل فيروس كورونا حصد ضحايا جدد، حيث أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص حول العالم، فيما بلغت حصيلة المصابين به إجمالا نحو 260 ألف شخص.