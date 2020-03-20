أردوغان يبلغ هنية استعداد بلاده بتقديم المساعدة لمواجهة كورونا

أبلغ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مساء اليوم الجمعة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، استعداد بلاده لتقديم كل عون مستطاع ومساعدة مطلوبة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه إسماعيل هنية بالرئيس التركي أردوغان وبحث الطرفين العديد من القضايا ذات الصلة بمصالح شعبنا الفلسطيني والمنطقة.

وتركز الحديث حول التعاون وتقديم الجهود والمساعدة لشعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة في مواجهة مخاطر فيروس كورونا المتفشي عالميًا.

يُشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أكدت خلو القطاع من أي اصابة بفيروس كورونا