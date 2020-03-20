تحديثات حالة الطقس اليوم.. راصد جوي: الليلة ذروة المنخفض وتوقعات بسقوط الثلوج

أكد الراصد الجوي يوسف أبو أسعد بأن حالة الطقس اليوم منتصف ليلة (الجمعة – السبت) في الأراضي الفلسطينية ستكون ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية منذ عدة أيام.

وأوضح الراصد "أبو أسعد" لـ"فلسطين اليوم" بأن أجواء طقس فلسطين الليلة ستكون شديدة البرودة والرياح ستكون قوية جدًا يتخللها سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية شديدة.

ورجح أبو أسعد أن تهطل كميات كبيرة من الثلوج في منتصف الليلة خاصة على الجبال التي ترتفع عن سطح البحر نحو 1000 متر متوقعًا بان تستمر زخات الثلج حتى ساعات صباح يوم غدٍ السبت، مما قد يعرض المناطق الأخرى في فلسطين لسقوط زخات من البرد.

وأطلق الراصد أبو أسعد تحذيرًا للسائقين قائلًا: "على جميع السائقين أن يتوخوا الحذر الشديد نتيجة سقوط الامطار الغزير هذه الليلة وصباح غدًا السبت، محذرًا من انزلاق السيارات وتشكل السيول والضباب.

حالة الطقس اليوم

وأشار إلى أن المنخفض الجوي يبدأ بالانحسار مساء غدًا السبت، وتقل كمية سقوط الأمطار منذ ساعات المساء لكن الأجواء تبقى باردة مصحوبة برياح شديدة.

وأوضح أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة قد تصل إلى 4 أما العظمى صباح غدًا السبت قد تصل إلى 13 درجة.

ولفت الراصد الجوي، إلى أن حالة الطقس غير مستقرة حتى مساء يوم الأحد المقبل ويشهد غدًا السبت أجواء باردة وشتوية وأمطار غزيرة في الصباح وأمطار متفرقة بعد عصر يوم السبت حتى صباح الأحد.

وترتفع درجات الحرارة مع صباح يوم الأحد المقبل وقد تعود الأجواء الباردة الشتوية في نهاية الأسبوع الحالي وفقًا للراصد يوسف أبو أسعد.