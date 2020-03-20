السيد نصر الله: لا علم لدينا بصفقة العميل الفاخوري

نفى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، علمه المسبق بوجود صفقة لإطلاق سراح العميل اللبناني لـ"إسرائيل" سفاح الخيام (عامر الفاخوري) والذي تم تهريبه من طائرة أميركية لجهة غير معلومة.

وقال السيد نصر الله مساء اليوم الجمعة: "منذ اللحظات الأولى لإخلاء سبيل العميل الفاخوري تم استهدافنا والتركيز علينا".

وأضاف: "الضغوط الاميركية بدأت منذ وصول العميل الفاخوري الى لبنان على معظم المسؤولين، ووجهت تهديدات مباشرة على كل من يقف في وجه إطلاق سراح العميل وتهديد بالعقوبات المتنوعة ووقف المساعدات للجيش اللبناني"

وأشار السيد نصر الله إلى أن من نكد الدهر أن يأتي يوم ليدافع به السيد عن المقاومة بموضوع عميل "إسرائيلي" قاتل مجرم.

وفي سياق أخر دعا السيد حسن نصر الله جموع أبناء الشعب اللبناني والمقيمين في لبنان من لاجئين فلسطينيين ونازحين سوريين ووافدين إلى تحمل المسؤولية والالتزام بالإرشادات الطبية التي تعلنها وزارة الصحة للوقاية من وباء كورونا.

وقال السيد نصر الله: "التشدد بالإجراءات الوقائية والعزل المنزلي، يجب أن يكون مسؤولية الجميع ومن يتجاوز هذه الإجراءات يجب التعاطي معه على أنه منكر وقبيح لأنه يعرض حياة الآخرين للخطر.

كما دعا لتشكيل لجان شعبية في كل قرى ومدن ومحافظات لبنان لمراقبة الناس في الحجر الصحي المنزلي.