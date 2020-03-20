هيئة الأسرى: لا اصابات بفيروس كورونا في صفوف الاسرى

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين مساء اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت الحجر الاحترازي على مجموعة من الأسرى في سجن "مجدو"، بعد إخراجهم من السجن وإعادتهم إليه.

وأفادت الهيئة لوكالة "وفا"، بأنه لا يوجد أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الأسرى حتى اللحظة، وجددت تحميل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

وطالبت الهيئة بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الوقائية وتوفير المعقمات ومواد التنظيف في كافة السجون والمعتقلات، لحماية الأسرى من هذا الفيروس.

يُشار إلى أن مواطنون تداولوا أمس الخميس شائعات عن وجود 4 إصابات في صفوف أسرى سجن مجدو مما اثار حالة من الغلايين في صفوف أهالي الأسرى الفلسطينيين مطالبين الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والصليب والمؤسسات كافة بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن وتوفير الوقاية اللازمة للأسرى لحمايتهم من فيروس كورونا.