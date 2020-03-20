أخر أخبار فيروس كورونا: وفاة أكثر من 10 ألاف والاصابات تجاوزت ربع مليون

لا يزال عدد وفيات فيروس كورونا والاصابات في ارتفاع متزايد في كل لحظة وسط إجراءات مشددة من حكومات دول العالم لفرض العزل الجماعي واغلاق الحدود ورفع حالة الطوارئ لاحتواء وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقًا لأخر إحصائية حتى مساء اليوم الجمعة، بلغ عدد وفيات فيروس كورونا نحو (10.545) نصف عدد الوفيات من أوروبا، أما عدد الإصابات فقد تجاوز ربع مليون بنحو (259.059) فيما تم شفاء نحو (89.922).

واتخذت حكومات دول العالم إجراءات وقائية لمنع تفشي الوباء فقلصت حرية التنقل لأكثر من نصف مليار نسمة في العالم.

ويحذر خبراء في الأمم المتحدة من أن نحو ثلاثة مليارات شخص لا يملكون الحد الأدنى من وسائل مكافحة الفيروس مثل المياه والصابون.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من أن نقص التضامن مع الدول الفقيرة يمكن أن يكلف "ملايين" الأرواح، لاسيما وأن العمل لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بنيويورك انتقل إلى المنزل بعد اكتشاف إصابة 4 موظفين في الأمم المتحدة.

وفي أحدث التطورات فيروس كورونا أعلن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفد بيزلي إصابته بفيروس كورونا، وقال إنه بدء الحجر المنزلي قبل خمسة أيام.

وفيما يلي موجز لأهم التطورات في بعض الدول حول العالم:

الدول الغربية

إيطاليا

أصبحت تتقدم دول العالم في حصيلة الوفيات التي بلغت 5168 وفاة. وأسقف مدينة بيرغامو فرانشيسكو بيشي يقول "لم نعد نعرف أين نضع الموتى، استخدمت بعض الكنائس لهذا الغرض". والجيش الإيطالي ينتشر لفرض العزل في منطقة لومبارديا.

إسبانيا

السلطات تعلن الاستعداد لمواجهة "أصعب الأيام" من خلال الاستعانة بآلاف العاملين في مجال العناية الصحية. وعدد الوفيات يبلغ 1002 بعد تسجيل 235 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول إنه تم فرض العزل على 2600 جندي أميركي في أوروبا، كما تم إغلاق العديد من المدارس ووقف دفع أقساط القروض ضمن الإجراءات الاحترازية، موضحا أنه لا يفكر حاليا في فرض حجر كامل على البلاد.

ويضيف أن بلاده اتفقت مع كندا والمكسيك على الحد من السفر عبر الحدود لوقف انتشار الفيروس في أميركا الشمالية.

والخارجية الأميركية توقف خدمات إصدار التأشيرات في جميع سفاراتها وقنصلياتها اعتبارا من اليوم.

وولاية كاليفورنيا تفرض على 40 مليون شخص البقاء في بيوتهم حتى إشعار آخر إلا للضرورة القصوى.

ووزير الدفاع مارك إسبر يقول لشبكة فوكس نيوز إن 67 عنصرا من القوات المسلحة أصيبوا بفيروس كورونا.

بريطانيا

الخارجية البريطانية تقرر سحب الدبلوماسيين غير الأساسيين من سفاراتها في دول عدة، والحكومة تقفل المدارس.

السويد

السلطات الصحية تسجل 200 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 1623.

هولندا

السلطات الصحية تؤكد 30 وفاة جديدة و534 إصابة بفيروس كورونا اليوم، ليصل العدد الإجمالي للوفيات 106 والإصابات 2994.

فرنسا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول خلال اجتماع في وزارة الداخلية إن بلاده في بداية أزمة تفشي كورونا، وإن الدولة مسيطرة على الوضع، داعيا الوزراء إلى البقاء في أقصى درجات الاستعداد والعمل المستمر، وذلك في اليوم الرابع من فرض حالة الحجر الصحي.

والسلطات تفرض تدابير لمنع التنزه على ساحل الكوت دازور الذي كان يشهد حركة رغم التعليمات بملازمة المنازل.

ألمانيا

أعلنت بافاريا، كبرى مقاطعات البلاد، أنها أصدرت أمرا بفرض عزل شامل، في أول خطوة من نوعها في البلد.

الدول العربية

الأردن

الحكومة تفرض حظرا للتجوال في جميع أنحاء البلد اعتبارا من صباح السبت وحتى إشعار آخر، وإغلاق جميع المحال في جميع مناطق المملكة، على أن يُعلن عن أوقات محددة يسمح للمواطنين فيها بقضاء حاجياتهم.

المغرب

السلطات تبدأ تنفيذ حالة الطوارئ الصحية مساء اليوم، وتسجيل ثماني إصابات جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 74.

تونس

الرئيس قيس سعيّد يعلن قرارا بمنع التنقل بين مختلف المدن في تونس إلا في الحالات الضرورية، وإغلاق المناطق الصناعية الكبرى.

العراق

الحكومة تأمر بتطبيق حظر التجوال على تجمعات وسط وجنوبي البلاد إلى العاصمة بغداد، مع فرض غرامات مالية على المخالفين وحجز مركباتهم.

أعلنت خلية الأزمة لمواجهة كورونا أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 193، بينما بلغ عدد الوفيات 14، وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 50.

والتحالف الدولي في العراق يعلن بدء سحب عدد من قواته بعد وقف تدريب القوات العراقية بسبب كورونا.

اليمن

المبعوث الدولي لليمن يدعو أطراف النزاع لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين بسبب مخاطر فيروس كورونا.

لبنان

ارتفع عدد الإصابات إلى 170 بعد تسجيل 14 حالة جديدة، والبلاد تدخل رسميا في حالة التعبئة العامة التي تتضمن إغلاقا للمؤسسات العامة والخاصة.

السعودية

تعليق رحلات الطيران الداخلية والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة أسبوعين.

قارة آسيا

الصين

بعد وفاة 3250 شخصا، لم يسجل اليوم أي إصابة جديدة محلية المصدر لليوم الثاني على التوالي، ودعي عشرات آلاف الصينيين الذين يعيشون في الخارج من طلاب وموظفين ورياضيين إلى "العودة إلى الوطن"، رغم أنهم يقابلون بانعدام الثقة من جزء من أبناء بلدهم.

إيران

تسجيل 149 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلد 1433، وهو العدد الأكبر في العالم بعد إيطاليا والصين.

ماليزيا

الجيش ينشر قواته لمساعدة الشرطة على إرغام الناس على ملازمة منازلهم.

إندونيسيا

حاكم جاكرتا أنيس باسويدان يعلن حالة الطوارئ في العاصمة لأسبوعين على الأقل ما يعني استنفار جميع المؤسسات الحكومية الصحية منها والإدراية والجيش والشرطة، وأن يلتزم المواطنون بالتوجيهات المعلنة من تقليل التجمع والإختلاط في الأماكن العامة.

والسلطات تؤكد وصول عدد الوفيات إلى 32، وعدد المصابين إلى 369.