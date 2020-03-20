صحة غزة توضح نتائج 82 مشتبه بكورونا وتدعو بضرورة الالتزام بالوقاية

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة خلو القطاع تمامًا من وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أن المختبر المركزي أجرى فحصاً لـ 82 حالة مشتبه من العائدين، وكانت جميع النتائج سلبية ولم تسجيل أي إصابة بالمرض ولذلك فإن الوزارة تؤكد مجددًا خلو القطاع من الوباء حتى الآن.

وأشارت الوزارة في تصريح لها مساء الجمعة، إلى ان طواقمها يتابعون الحالة الصحية لنحو 1198 عائدا إلى قطاع غزة داخل 18 مركزاً للحجر الصحي على مدار الساعة.

ولفتت الوزارة إلى أن طواقمها الطبية قدمت خدماتها لـ 425 عائداً داخل مراكز الحجر الصحي مطمئنة، أهلنا في القطاع بان جميع المحجورين بصحة جيدة.

وقالت الوزارة: "أنها حولت 286 حالة مرضية بحاجة إلى رعاية صحية إلى مستشفى الرنتيسي التخصصي ومجمع الشفاء الطبي ومركز مسقط قيزان النجار ومسقط جباليا والكومودر والامل ضمن إجراءات عزل خاصة".

فيما تابعت الوزارة إجراءات إنهاء الحجر المنزلي لــ 637 عائداً إلى قطاع غزة ولم تسجل عليهم أي اعراض مرضية، لينخفض عدد المتبقين في الحجر المنزلي حتى اللحظة إلى 2071 عائداً، كما جرى متابعة مدى الالتزام بالسلامة والوقاية المنزلية لـ 1124 عائداً منهم.

وطالبت وزارة الصحة، المؤسسات الإنسانية والاغاثية الدولية إلى تلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة من أجهزة التنفس والعنايات المركزة والادوية والمستهلكات الطبية والمستلزمات الوقائية لمواجهة وباء كوفيد 19.

ودعت، المواطنين إلى الالتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية والسلامة الشخصية والمجتمعية، ونؤكد على كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي وذوي المناعة الضعيفة تجنب الأماكن العامة والتجمعات المزدحمة.

ووجهت وزارة الصحة شكر خاص إلى وسائل الاعلام والفرق الشبابية والمؤسسات الوطنية المساندة في تثقيف وتوعية وتحصين المجتمع لمواجهة فيروس كورونا.