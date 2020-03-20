ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في "إسرائيل" بسبب كورونا

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن فيروس كورونا المستجد الذي أصاب مئات الإسرائيليين، تسبب بأزمة بطالة كبيرة في "إسرائيل" غير مسبوقة، لافتة إلى أن عدد العاطلين وصل لنحو نصف مليون إسرائيلي، جراء اغلاق الحكومة للمصانع والمؤسسات والأماكن العامة، لمنع تفشي الفيروس المستجد.

ووفقاً لوسائل الإعلام العبرية، يطالب العاطلون عن العمل، مساعدات من قبل مكاتب العمل، في وقت تخشى فيه حكومة بنيامين نتنياهو المؤقتة أن يرتفع عدد العاطلين إلى 750.000 إسرائيلي، ويهدد فائض الضمان الاجتماعي.

يشار إلى أن فيروس كورونا يتفشى يوماً عن يوم في "إسرائيل"، واتخذت خطوات وقرارات للحد من انتشار الفيروس أثر على مناحي الحياة في دولة الاحتلال، شأنها شأن بقية الدول التي أصابها الفيروس.