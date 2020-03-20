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ارتفاع عدد ضحايا حريق النصيرات الأليم الى 22

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:09 - 20 مارس 2020
حريق2 حريق2
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أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن وصول جثمان المواطن إبراهيم خضر محمود الرزي 23 عاماً، والذي توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها في حريق النصيرات الأليم في الخامس من مارس الجاري.

وذكرت الصحة أن الشاب الرزي، توفي متأثرا بإصابته في الحريق الضخم الذي اندلع في سوق النصيرات المركزي، ليرتفع عدد ضحايا الحريق إلى 22 مواطنا.

وتسبب حريق النصيرات الأليم الذي وقع في الخامس من شهر مارس الجاري، جراء انفجار صهريج غاز في السوق، إلى اصابة 58 مواطناً على الفور ووفاة 12 في حينه، ومن ثم ارتفع عدد الوفيات تدريجياً ليصل 22 حالة وفاة اليوم الجمعة.

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