فوكس نيوز تكشف سبب تفشي فيروس كورونا بإيطاليا

كشفت "فوكس نيوز" الأمريكية، عن أسباب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا بشكل كبير جداً، وفقاً لخبراء إيطاليين.

وأوضح التقرير الذي نشرته القناة الأمريكية، أن الطبية والمستشارة في التكنولوجيا الحيوية، دينا جرايسون، قالت:" إن العدد الكبير كان أكبر من أن تستوعبه الأسرة في العناية المركزة، وأجهزة التنفس الاصطناعي، ما حذا بالأطباء على اتخاذ قرارات عصيبة حول من لديه فرصة للنجاة، ومن لن يستطيع النجاة على الأرجح.

وأضافت، أن الطليان تأخروا في اختبارات الفيروس، على الرغم من أن الاختبارات أثبتت فعالية في كبح انتشار المرض.

وأوضح خبير أمني في روما، ان السلطات الايطالية تأخرت كثيراً في أخذ الاحتياطات رغم ورود تقرير أمني ينبه السلطات الايطالية من مخاطر الوباء.

وأشار التقرير، إلى أن نمط الحياة في إيطاليا، الذي يعتمد على الأسرة الممتدة، التي تعيش تحت سقف واحد أو قريباً من بعضها أدى لهذا الانتشار السريع والواسع.

يشار إلى أن إيطاليا، تعد الدولة الثانية المتأذية من فيروس كورونا بعد الصين، حيث سجلت 10316 حالة وفاة في العالم منذ ظهور الفيروس في ديسمبر بالصين، وفي أوروبا، وفي مقدمتها إيطاليا بلغ عدد الوفيات 5168 متقدمة على آسيا (3431 وفاة).