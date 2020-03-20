الأردن تعلن حظر التجول بالكامل من صباح السبت وحتى اشعار اخر

أعلنت الأردن حظر تنقل الأشخاص وتجولهم داخل المملكة اعتباراً من يوم غدٍ السبت، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاء في أمر صادر عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم الجمعة أمرا بمقتضى أحكام قانون الدفاع، بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر، وإغلاق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه. بحسب وكالة بترا الرسمية.

واستثنى القرار من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة.

وفيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.

وأكدت على أن أي شخص يخالف التعليمات سيتعرض للعقاب ، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.