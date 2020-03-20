طبيبان رافقا مرضى كورونا يرسلان رسالة للمواطنين .. فما هي؟

وصف الدكتور نبيل زواهرة الذي رافق مرضى فيروس كورونا في فندقي انجل وبردايس في بيت لحم، اليوم الجمعة، بالعيد والفرحة، نظراً لأن معظم المرضى بفيروس كورونا تلقوا العلاج وذهبوا لبيوتهم للحجر الصحي المنزلي، وأن جميع المخالطين أيضاً ذهبوا لمنازلهم.

وتم الاعلان رسميا اليوم عن تماثل 17 مريضاً في فندقي انجل وبردايس في بيت لحم، وخروجهم من الحجر الصحي، الى الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.

وتوجه الدكتور زواهرة في فيديو مباشرة نشره عبر حسابه على الفيسبوك، اليوم الجمعة، لجميع المرضى الذين التزموا بالتعليمات والحجر الصحي، دون شكوى وأي معاناة.

وأكد الدكتور زواهره وزميله الدكتور سامح الحوراني، على ضرورة توخي المواطنين الحيطة والحذر والابتعاد عن التقبيل والتسليم بالايدي والاهتمام بالنظافة الشخصية، والابتعاد عن التجمعات.

التزموا بيوتكم والحجر الصحي، لكي نجتاز معا هذا الوباء.