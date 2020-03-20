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محافظ سلفيت: الشخص المصاب بكورونا خالط أكثر من 250 شخصاً

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:33 - 20 مارس 2020
فندق انجل الذي تحول الى مكان حجر المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم (2) فندق انجل الذي تحول الى مكان حجر المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم (2)
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قال محافظ سلفيت إن الفلسطيني المصاب في بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت، خالط بعد عودته لفلسطين أكثر من 250 شخصاً، مضيفاً أن المصاب تواجد لمدة أربعة أشهر في باكستان وعاد إلى البلاد في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وأضاف المحافظ أنه جرى إرسال الحالة إلى مستشفى هوغو تشافيز في بلدة ترمسعيا، وتقرر إغلاق بلدة قراوة بشكل كامل مؤقتًا.

ولفت المحافظ إلى أن المصاب تحرك في عدد من الأماكن، وصلّى في المسجد، وزاره العديد من الأقارب والأصدقاء في بيته بعد عودته.

وتابع بأنه جرى إعفاء الموظفين من أبناء قرية قراوة من الالتحاق بدوامهم مؤقتًا، كما تم الإعلان عن إغلاق صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، ومحال الحلويات.

وكانت وزيرة الصحة مي كيلة، قد أعلنت صباح اليوم تسجيل إصابة جديدة بالفيروس لشخص من سلفيت عاد من الباكستان. وتماثل 17 مريضاً للشفاء وخروجهم من فندق انجل المخصص للحجر في بيت لحم.

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