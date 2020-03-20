تسجيل 10 حالات خطيرة بفيروس كورونا في دولة الاحتلال

سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة 12 إسرائيلياً، ليرتفع العدد 705، بينهم 10 حالات خطيرة، ومسنتان.

وأضافت صحة الاحتلال، أن 662 حالة وصفت بالطفيفة، و18 حالة متوسطة، بينما تم شفاء 18 مريضاً.

وأوضحت أن تدهوراً طرأ على حالة عدد من المرضى بفيروس كورونا الذي يرقضون في المستشفيات، وتم نقلهم إلى غرف الإنعاش وتم تخديرهم ومنحهم تنفسا اصطناعياً.

وفي مستشفى "بيدي بورية" في طبرية، تم تشخيص إصابة طبيب في قسم العظام بفيروس كورونا، وإثر ذلك جرى إدخال 38 من طاقم القسم إلى حجر صحي، كما تم إغلاق القسم وتقرر عدم استيعاب أي مريض جديد فيه.