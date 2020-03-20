حلاقو غزة يعلنون الحرب على فيروس كورونا.. نصائح مهمة قبل الذهاب إلى الحلاق!

مع اشتداد حدة فيروس كورونا المستجد (covid-19) في العديد من دول العالم بوتيرة متسارعة، ومع تزايد التحذيرات التي تطلقها الحكومات والجهات المختصة لضرورة تجنب الخروج إلا لضرورة العمل والتسوق للاحتياجات الطارئة والأساسية، وحظر السفر من وإلى الدول التي يتفشى فيها المرض، برزت العديد من التساؤلات لدى الناس بخصوص أنشطة روتينية يومية كان يصعب تخيّل التردّد بالقيام بها في السابق، إذ بات العديد من الناس يتساءلون عن الإجراءات اللازم اتباعها في حال الرغبة في قص الشعر أو حلاقة الذقن.

ويتخذُ الحلاقون في قطاع غزة العديد من التدابير اللازمة للحفاظ على النظافة والوقاية من انتقال الأمراض للزبائن، لاسيما مع تفشي فيروس كورونا (covid-19) في جميع دول العالم.

ويواظب الحلاق محمد النعيزي (37 عاماً) على اتباع سلسلة من الإجراءات الوقائية، حفاظاً على صحته وصحة زبائنه، إذ يلتزم بارتداء الكمامات والقفزات باستمرار، لمواجهة فيروس كورونا.

ويحرص النعيزي -قدر الإمكان- على تعقيم وتطهير الأدوات المستخدمة في الحلاقة، إذ يستخدم المطهرات والمعقمات ومواد التنظيف مع كل زبون، خشية من انتقال فيروس من زبونٍ لآخر، مشيراً إلى انَّ صالونات الحلاقة قد تكون مكاناً لانتشار الفيروس في حال لم يتم متابعتها من قبل صاحب الصالون.

وأوضح النعيزي أنَّه بدأ باتخاذ التدابير الوقائية المشددة مع اشتداد حدة انتشار وتفشي الفيروس في العالم، مشيراً إلى أنه وَفَّرَ أدوات التعقيم اللازمة لصالون الحلاقة الخاص به، إلى جانب استخدامه "المراييل" والمناشف لمرة واحدة، وغسلها بطريقة معنية حفاظاً على صحة الزبائن.

كما، ويحرص الحلاقون على جمع النفايات باستمرار والتخلص منها بشكل يومي، وتهوية المحال باستمرار، وتعقيم الأسطح والمقاعد الخاصة بالزبائن.

وأشار النعيزي إلى أنَّ خطوته الاحترازية تأتي في سياق تشجيع الناس وأصحاب صالونات الحلاقة للاهتمام بصحة الزبائن من خلال نشر ثقافة الوقاية والاخذ بالأسباب، خشية حدوث مكروه.

وذكر النعيزي أن الزبائن شعروا بارتياح كبيرٍ من أدائه والإجراءات التي يتخذها، إذ يخشى غالبية الزبائن من انتقال أي مكروه لهم من صالون الحلاقة، كون أن تلك الصالونات يرتادها زبائن من جميع الفئات والأعمار وغير مخصصة لشخصٍ واحد، ولا يعرف الحالة الصحية للزبائن، ما يجعل من صالونات الحلاقة مكان مفترض لانتشار الفيروس.

وعلى الرغم من اتخاذ بعض الحلاقين لإجراءات وتدابير احترازية ووقائية، إلا أن بعض صالونات الحلاقة لا يُبالون كثيراً بالنظافة العامة، إذ يأخذون الأمر على محمل المزاح، فلا يرتدون الكمامات الطبية ولا القفزات الوقائية ولا يعقمون صالوناتهم.

تجدر الاشار إلى أنه مطلوب من الزبائن ضرورة عدم التهاون في الأمر، والتحقق من الصالون ومدى نظافته، ومدى التزامه باجراءات الوقاية والنظافة، وضرورة ارتداء الكمامة.

في السياق، أصدرت نقابة الحلاقين في قطاع غزة اليوم الجمعة، تنويهاً هاماً لأصحاب صالونات الحلاقة في قطاع غزة، من أجل الوقاية من انتشار فيروس "كورونا" في غزة.

وطالبت النقابة الحلاقين بأخذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظافة والوقاية من انتقال الأمراض للزبائن.

وتمنت النقابة من الحلاقين اتباع القرارات التالية:

- عدم تجمع أكثر من 3 زبائن في المحل مرة واحدة مع ترك مسافة كافية بينهم واعتماد الحجز المسبق.

- توفير مواد التعقيم للزبائن عند الدخول وعند الخروج.

- ارتداء الكمامات والكفوف باستمرار مع تغييرها مع كل زبون.

- توفير التعقيم للأدوات باستمرار واستخدام المراييل والمناشف لمرة واحدة.

- جمع النفايات باستمرار والتخلص منها يوميا.

- تهوية المحل باستمرار.

- تعقيم الأسطح والمقاعد.

- المحاولة قدر المستطاع ترك مسافة بين الحلاق والزبون.

- سيتم المتابعة والتفتيش من قبل جهة الاختصاص حول ما ذكر سابقا.

وواصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) تفشيه وانتشاره في غالبية دول العالم، مضيفاً أعداداً جديدةً إلى قائمة الوفيات والمصابين.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنَّ عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى 245,972، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 10,048، فيما وصلت حصيلة المتعافين من الفيروس حوالي 88,465.



















































